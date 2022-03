Neutralidade da Ucrânia está sendo analisada 'em profundidade', diz Zelensky

A questão da "neutralidade" da Ucrânia, um dos pontos centrais das negociações com a Rússia para encerrar o conflito, está sendo "estudada a fundo", disse o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em entrevista à imprensa russa no domingo (27).



Uma das cláusulas das negociações é a de "garantias de segurança e neutralidade, o status livre de armas nucleares de nosso Estado", disse em entrevista online, transmitida pelo canal de Telegram da administração presidencial ucraniana.



"Estamos dispostos a aceitá-lo", continuou. "Este ponto das negociações (...) está em discussão, é estudado a fundo", assegurou.



"Mas não quero que seja mais um documento no estilo do Memorando de Budapeste", acrescentou, referindo-se aos acordos assinados pela Rússia em 1994 que garantiam a integridade e a segurança de três ex-repúblicas soviéticas, incluindo a Ucrânia, em troca de desistir das armas nucleares herdadas da URSS.



As delegações russa e ucraniana se reunirão no início desta semana na Turquia para uma nova rodada de negociações presenciais, anunciaram os dois lados.