Candidatos independentes lideram as eleições municipais na Cisjordânia

Os candidatos independentes ganharam a maioria das prefeituras nas eleições municipais ocorridas na Cisjordânia ocupada, disse a comissão eleitoral palestina neste domingo (27).



A primeira fase das eleições, realizada em dezembro nos povoados, foi boicotada pelo movimento islâmico Hamas, no poder na Faixa de Gaza.



Segundo os resultados oficiais, 64% dos candidatos eleitos no sábado se apresentaram como independentes, frente a 37% de 2017, nas últimas eleições que o Hamas boicotou.



As eleições foram organizadas em 127 localidades da Cisjordânia, mas somente celebradas em 50 delas por falta de candidatos.



A participação foi de 53,7% segundo a comissão eleitoral.



"Existe uma frustração por parte dos cidadãos palestinos em relação às diferentes facções, o que "fomentou a aparição" de muitas listas independentes, disse Jihad Harb, analista político.