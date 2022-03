Novas rodadas de negociação russo-ucranianas acontecerão a partir de amanhã(negociador ucraniano)

As delegações russas e ucranianas vão se reencontrar, a partir da segunda-feira, na Turquia, para uma nova rodada de negociações presenciais, anunciou, neste domingo, David Arakhamia, um dos negociadores ucranianos.



"Durante as discussões, hoje, em videoconferência, ficou decidido realizar, na Turquia, uma próxima rodada presencial entre os dias 28 e 30 de março", disse o negociador ucraniano em sua página no Facebook.



O negociador-chefe russo, Vladimir Medinsky, citado pelas agências russas, também anunciou uma nova rodada de conversas, porém disse que elas ocorreriam na terça e quarta-feira, sem especificar o lugar.



Uma sessão de negociações russo-ucranianas, de forma presencial, já foi realizada no dia 10 de março na cidade de Antália, na Turquia, entre os Ministros de Relações Exteriores, sem conduzir a avanços concretos.



Desde então, as conversas têm continuado por videoconferência, o que ambas as partes consideram difícil.



"O processo de negociação é muito difícil", disse, na sexta-feira, o Chefe da Diplomacia ucraniana, Dmytro Kuleba, negando qualquer "consenso" com Moscou.



Um pouco antes, o presidente turco, Recep Tayip Erdogan, havia assegurado que a Rússia e a Ucrânia estavam de acordo em quatro dos seis pontos da negociação.



"Não há consenso com a Rússia sobre os quatro pontos mencionados pelo Presidente da Turquia", disse Kuleba, mas elogiou os esforços diplomáticos" de Ancara para pôr fim à guerra.