As delegações russas e ucranianas vão se reencontrar, a partir da segunda-feira, na Turquia, para uma nova rodada de negociações presenciais, anunciou, neste domingo, David Arakhamia, um dos negociadores ucranianos.



"Durante as discussões, hoje, em videoconferência, ficou decidido realizar, na Turquia, uma próxima rodada presencial entre os dias 28 e 30 de março", indicou ele em sua página no Facebook. Uma sessão de negociações russo-ucranianas, de forma presencial, já foi realizada no dia 10 de março na cidade de Antália, na Turquia, entre os Ministros de Relações Exteriores, sem conduzir a avanços concretos.