Milhares de manifestantes protestam contra o aborto em Madri

(foto: OSCAR DEL POZO / AFP)

Milhares de pessoas se manifestaram, neste domingo, em Madri, para protestar contra o aborto, motivadas pela preparação de uma lei do governo de esquerda para garantir seu acesso nos hospitais públicosPortando cartazes onde se lia "O aborto não é um direito" e entoando "Mais respeito pela vida", os manifestantes percorreram o centro da capital espanhola até a praça Cibeles, onde se leu um manifesto."Há outras alternativas. Depois de um aborto sempre há um trauma, mas disso não se fala", disse Yolanda Torosio, uma secretária de 44 anos que participou da manifestação com sua filha.O protesto foi organizado pela plataforma "Sim à vida", que calculou que cerca de 20.000 pessoas participaram.O representante do governo central em Madri calculou o número de manifestantes em 9.000 pessoas.Entre a multidão havia pais com carrinhos, casais de aposentados e grupos de jovens, alguns com bandeiras espanholas.