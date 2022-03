Rússia quer Ucrânia dividida como a Coreia, diz autoridade de Inteligência de Kiev

O diretor de Inteligência da Defesa ucraniana, Kyrylo Budanov, especulou, neste domingo (27), que a Rússia, cujas tropas continuam avançando lentamente em direção à capital do país, Kiev, pode ter como objetivo dividir o país, do mesmo modo que se fez com as Coreias.



Em uma publicação no Facebook Budanov disse que a estratégia poderia resultado do fracasso do presidente russo, Vladimir Putin, em "capturar Kiev e derrubar o governo ucraniano".



"Há razões para acreditar que ele pode tentar impor uma linha de separação entre as regiões ocupadas e não ocupadas do nosso país. Será, na verdade, uma tentativa de estabelecer as Coreias do Sul e do Norte na Ucrânia", acrescentou Budanov.



Tecnicamente, as duas Coreias seguem em guerra, depois que o conflito de 1950-53 terminou com um armistício, e não com um tratado de paz, selando a divisão da península.



Sua fronteira é uma área de quatro quilômetros de largura por 248 quilômetros de extensão, conhecida como Zona Desmilitarizada (DMZ, na sigla em inglês).