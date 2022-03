O papa Francisco denunciou neste domingo (27), em termos especialmente duros, "o martírio" da Ucrânia e "a agressão" do país por parte da Rússia.



"Passou mais de um mês desde o início da invasão da Ucrânia, desde o começo desta guerra cruel e sem sentido, que, como toda a guerra, representa um fracasso para todos, para todos nós", disse o pontífice, após a tradicional oração do Ângelus na praça São Pedro do Vaticano.



Ele também denunciou "um ato bárbaro e de sacrilégio" contra uma "Ucrânia martirizada".