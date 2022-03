O Presidente Joe Biden reafirmou, neste sábado, na Polônia, que o artigo 5º do tratado da Otan - que estipula que um ataque contra um país membro da Aliança é um ataque contra todos do pacto - constitui um 'compromisso sagrado' para os Estados Unidos. O democrata também se encontro com refugiados ucranianos e autoridades da ex-república soviética.