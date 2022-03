Governo americano irá propor aumento de imposto para os mais ricos (jornal)

O governo Joe Biden irá propor um aumento do imposto para os americanos mais ricos em seu projeto orçamentário para 2023, que deve ser apresentado na próxima segunda-feira, informou neste sábado o jornal "Washington Post".



A proposta, chamada "Billionaire Minimum Income Tax", busca criar uma alíquota mínima de 20% sobre as rendas anuais de mais de US$ 100 milhões.



"O Imposto Mínimo irá garantir que os americanos mais ricos paguem ao menos 20% de imposto sobre a totalidade da sua renda", diz o texto da Casa Branca, obtido pelo jornal. "Com esse imposto mínimo, os americanos mais ricos já não estarão mais sujeitos a um imposto mais baixo que o de professores ou bombeiros", acrescenta o governo.



A nova medida, que precisa ser aprovada pelo Congresso, prevê uma arrecadação de cerca de 360 bilhões de dólares em 10 anos.



Um estudo anterior feito pelo governo americano concluiu que 400 lares bilionários pagaram uma média de 8,2% de imposto de renda entre 2010 e 2018, uma taxa geralmente muito inferior a de muitos lares americanos.



