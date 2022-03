Rússia acusa Azerbaijão de violar cessar-fogo em Nagorno-Karabakh

A Rússia acusou neste sábado (26) o Azerbaijão de ter violado o acordo de cessar-fogo alcançado com a Armênia após a guerra pelo território de Nagorno-Karabakh em 2020.



O aumento da tensão nessa região do Cáucaso ocorre em meio à ofensiva russa na Ucrânia.



Segundo o Ministério da Defesa russo, tropas azeris entraram nos dias 24 e 25 de março "na área sob responsabilidade do contingente russo de manutenção da paz em Nagorno-Karabakh".



Povoada majoritariamente por armênios, a região de Nagorno-Karabakh se separou do Azerbaijão após o desmembramento da União Soviética. Essa separação causou uma guerra na década de 1990, que deixou 30.000 mortos e centenas de milhares de refugiados.



Um novo conflito eclodiu em 2020, que deixou mais de 6.500 mortos em seis semanas e terminou com a derrota da Armênia, que teve que ceder várias regiões ao redor de Nagorno-Karabakh.



Os dois países assinaram um cessar-fogo, mediado por Moscou, e tropas russas de manutenção da paz foram enviadas para a região disputada.