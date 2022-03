Canadá e UE adotam iniciativa a favor dos refugiados ucranianos

O Canadá e a União Europeia (UE) anunciaram no sábado (26) o lançamento de uma campanha internacional de arrecadação de fundos para refugiados ucranianos, que culminará em 9 de abril com uma "conferência de doadores" organizada em conjunto por Bruxelas e Ottawa.



"A campanha 'Stand Up For Ukraine' busca mobilizar governos, instituições, artistas, empresas e indivíduos para designar fundos para apoiar os esforços humanitários na Ucrânia e países vizinhos", disse o gabinete do primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, em um comunicado de imprensa assinado em conjunto com a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.



Ambos os líderes disseram que estavam respondendo ao apelo do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para que em 9 de abril tenha "uma grande manifestação (...) nas redes sociais em apoio àqueles que foram forçados a fugir da Ucrânia".



A iniciativa da Comissão Europeia e do governo canadense é realizada em colaboração com a ONG Global Citizen.



Culminará em "uma conferência de doadores organizada em 9 de abril pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e pelo primeiro-ministro Justin Trudeau, que terá como objetivo arrecadar fundos e mobilizar apoio mais amplo" para refugiados e deslocados ucranianos.



Quase 3,8 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia, principalmente para a Polônia, desde a invasão do exército russo em 24 de fevereiro, segundo a ONU, que estima que o número de deslocados dentro da Ucrânia seja de quase 6,5 milhões.



No total, cerca de dez milhões de pessoas, mais de um quarto da população, tiveram que deixar suas casas.