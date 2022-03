O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, alertou a Rússia para não entrar em uma "polegada" do território da Otan, ao fazer um grande discurso sobre o conflito na Ucrânia em Varsóvia no sábado (26).



"Nem pense em se mover um centímetro dentro do território da Otan", alertou Biden, reiterando a "obrigação sagrada" dos membros da aliança de defender seu território "com toda a força de nosso poder coletivo".



O presidente dos Estados Unidos, em visita à Polônia, assegurou que a guerra na Ucrânia se tornou um "fracasso estratégico" da Rússia.