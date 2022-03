A cidade de Lviv, no oeste da Ucrânia e relativamente livre dos combates até agora, sofreu dois ataques russos na tarde de sábado (26), deixando pelo menos cinco feridos, disse o governador da região, Maxime Kozytsky, no Telegram.



Os ataques atingiram um bairro do leste da cidade, Lychakivskiy. Não se sabe exatamente que tipo de prédio ou infraestrutura foi atingido.



Jornalistas da AFP observaram fumaça preta e chamas subindo sobre este bairro.