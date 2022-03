Rússia bloqueia saídas da cidade ucraniana de Chernigov, diz prefeito

As tropas russas apertaram o cerco a Chernigov e agora é praticamente impossível retirar civis e feridos - alertou neste sábado (26) o prefeito desta cidade ucraniana localizada a 120 quilômetros a noroeste de Kiev.



De acordo com o prefeito Vladislav Atroshenko, as forças russas destruíram uma ponte na rota de Kiev, e uma ponte de pedestres, sob constante bombardeio, corre o risco de desabar, impedindo a organização de corredores humanitários.



"A cidade foi reduzida a cinzas", anunciou Atroshenko em uma entrevista coletiva on-line.



Apesar disso - completou o prefeito -, as autoridades continuam tentando transferir os feridos em estado grave, para que possam ser tratados em outras localidades. Seriam 44 pessoas, entre militares e civis, incluindo três crianças.



Atroshenko disse ainda que 200 civis morreram desde o início da ofensiva russa e que 120.000 habitantes permanecem na cidade, dos 280.000 registrados antes da invasão, em 24 de fevereiro.



"Estamos distribuindo água por todos os meios possíveis", relatou, acrescentando que a cidade também enfrenta cortes de energia.