Todas as 132 pessoas a bordo do Boeing 737-800 que caiu no sul da China na segunda-feira morreram, anunciou a televisão pública chinesa CCTV sábado (26).



"Os 123 passageiros e nove tripulantes do voo MU5735 da China Eastern morreram a bordo em 21 de março", informou a CCTV, citando o vice-diretor geral da administração de aviação civil, Hu Zhenjiang.