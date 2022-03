Rebeldes do Iêmen propõem trégua, após novos ataques à Arábia Saudita

Os rebeldes huthis do Iêmen propuseram uma trégua e conversas de paz para pôr fim ao conflito - informou uma autoridade saudita à AFP.



"Os huthis propuseram, por meio de mediadores, uma iniciativa que inclui uma trégua, a abertura do aeroporto (de Sanaa) e do porto (Hodeida), assim como discussões intra-iemenitas", disse à AFP um funcionário de alto escalão do governo saudita ligado ao tema.



"Estamos esperando um anúncio oficial da parte deles, porque eles mudam constantemente de posição", acrescentou a mesma fonte, que pediu para não ser identificada.



Procurados pela AFP, os representantes huthis ainda não comentaram esta informação, mas, em um comunicado divulgado na sexta-feira (25), os rebeldes reivindicaram uma série de ataques na Arábia Saudita, que provocaram um enorme incêndio da petroleira Aramco, na cidade de Jidá, perto do circuito de Fórmula 1 que abriga o Grande Prêmio.



A coalizão liderada pela Arábia Saudita, que combate os rebeldes huthis apoiados pelo Irã, confirmou o ataque, ocorrido na véspera do sétimo aniversário de sua intervenção militar na brutal guerra civil no Iêmen.



Na madrugada deste sábado (26), a aliança militar anunciou ter lançado represálias na forma de bombardeos aéreos contra "fontes de ameaça" na capital do país, Sanaa, e na cidade de Hodeida, de onde os ataques foram lançados.



"A operação militar prosseguirá até que seus objetivos tenham sido alcançados", noticiou a agência de imprensa oficial saudita SPA, citando a coalizão.



Em um comunicado, a coalizão informou que o fogo provocado pelo ataque "foi controlado e não causou vítimas", destacou seu porta-voz, Turki al Maliki, acrescentando que o ataque, que tinha como alvo "tanques de produtos derivados do petróleo" da Aramco, "não terá impacto nas atividades na cidade de Jidá", referindo-se ao circuito de Fórmula 1.



A fumaça era visível da pista de F1 desta cidade, onde vários pilotos participavam dos treinos livres de sexta. Hoje, o organizador do campeonato de Fórmula 1 anunciou que a corrida seguirá "tal como estava previsto".



Pilotos, escuderias e organizadores discutiram a questão durante uma reunião de mais de quatro horas que terminou sem um anúncio oficial dos pilotos. Ainda assim, vários chefes de escuderias garantiram à imprensa que a prova será mantida.



- "Inaceitáveis" -



Os Estados Unidos qualificaram os ataques como "inaceitáveis".



"Continuamos trabalhando com nossos parceiros sauditas para fortalecer seus sistemas de defesa, enquanto trabalhamos para uma solução duradoura do conflito" no Iêmen, informou a porta-voz do Departamento de Estado americano, Jalina Porter.



"Estes ataques, que ameaçam a segurança da Arábia Saudita e a estabilidade da região, devem cessar de imediato", acrescentou a porta-voz da diplomacia francesa, Anne-Claire Legendre, que destacou "a gravidade da ameaça (relacionada com a) proliferação de drones e mísseis".



Ao apontar para as instalações petroleiras, os huthis estão tentando "tocar o nervo da economia global", denunciou o porta-voz da coalizão, Turki al Maliki.



No total, os rebeldes huthis reivindicaram 16 ataques contra vários alvos, inclusive uma estação elétrica em Jizan, na fronteira com o Iêmen, que foi incendiada.



Os ataques ocorrem em um contexto de preços do petróleo em alta desde 24 de fevereiro, quando o Exército russo invadiu a Ucrânia e o abastecimento mundial começou a ser interrompido à medida que a Rússia vai sendo afetada pelas sanções ocidentais.



Na sexta-feira, os preços do petróleo, em queda na maior parte do dia, fecharam em alta, depois que os rebeldes iemenitas reivindicaram a autoria dos ataques.



Maior exportador de petróleo do mundo, a Arábia Saudita havia alertado na segunda-feira (21) sobre o risco de uma queda em sua produção, após vários ataques ocorridos dias antes e também reivindicados pelos huthis.



Um deles teve como alvo uma refinaria da Aramco na cidade industrial de Yanbu no Mar Vermelho, cerca de 100 quilômetros ao norte de Jidá. Isso obrigou a empresa a reduzir "temporariamente" sua produção e a recorrer ao estoque para compensar.



O Ministério saudita das Relações Exteriores voltou a acusar o Irã de "continuar fornecendo drones e mísseis" para os huthis e pediu à comunidade internacional que busque soluções.



"A Arábia Saudita não assumirá a responsabilidade pela escassez da oferta de petróleo nos mercados mundiais, devido aos ataques a suas instalações", advertiu a Chancelaria saudita na segunda-feira passada.



Desde o começo da crise da Ucrânia, os países ocidentais têm pressionado a Organização de Países Exportadores de Petróleo (Opep), liderada pela Arábia Saudita, para aumentar sua produção. A monarquia do Golfo se manteve surda a estes apelos, porém, e segue fiel a seus compromissos com o cartel, que inclui a Rússia, o segundo maior exportador de petróleo do mundo.



O Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), que reúne seis petromonarquias árabes e é dominado pela Arábia Saudita, informou em meados de março que estava disposto a organizar diálogos de paz com os huthis. Estes últimos se negaram a participar, no entanto, se as negociações fossem em Riade.



Ontem, a coalizão assegurou que está "mostrando moderação" para dar uma oportunidade às conversas de paz.