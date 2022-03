O Presidente Joe Biden reafirmou, neste sábado, na Polônia, que o artigo 5º do tratado da OTAN - que estipula que um ataque contra um país membro da Aliança é um ataque contra todos do pacto - constitui um "compromisso sagrado" para os Estados Unidos.



"Podem contar com isso (...) Pela sua liberdade e pela nossa", disse a seu homólogo polonês Andrzej Duda durante uma reunião em Varsóvia, em um momento de temos nesse país fronteiriço com a Rússia após a invasão da Ucrânia.