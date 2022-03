Kiev desiste de toque de recolher de 35 horas e libera domingo

O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, desistiu de decretar um novo toque de recolher de 35 horas, o qual entraria em vigor na noite deste sábado (26), na capital ucraniana.



"Nova informação do comando militar: o toque de recolher em Kiev e na região não estará em vigor amanhã (domingo)", atualizou o prefeito Klitschko, no aplicativo de mensagens Telegram.



Em vez disso, será aplicado o toque de recolher vigente, das 20h locais (15h em Brasília) às 7h (2h em Brasília), e "poderemos circular livremente em Kiev no domingo", afirmou, sem dar explicações sobre a mudança de decisão.



Pela manhã, Klitschko havia anunciado que um novo toque de recolher seria imposto "das 20h (locais) de sábado até as 7h (locais) de segunda-feira, 28 de março".



Durante o toque de recolher, os habitantes de Kiev "podem sair apenas para ir para um abrigo, caso soe uma sirene de alerta. Transportes públicos, lojas, farmácias e postos de gasolina estarão fechados", e poderão circular pela cidade apenas as pessoas que tiverem um passe, acrescentou.



Desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro, as autoridades já impuseram vários toques de recolher na capital.