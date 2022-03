Palestinos votam no 2º turno das eleições municipais na Cisjordânia ocupada

Os palestinos começaram a votar, neste sábado (26), no segundo turno das eleições municipais na Cisjordânia ocupada, uma disputa praticamente sem surpresas, devido ao boicote do movimento islâmico Hamas, que controla a Faixa de Gaza.



O grupo armado, que também não participou das últimas eleições municipais de 2017, disse que estava disposto a concorrer se a Autoridade Palestina também organizasse eleições presidencial e legislativas, após 15 anos de ausência.



Em abril de 2021, o presidente Mahmud Abbas, cujo mandato expirou em 2009, adiou ambos os pleitos por tempo indeterminado, afirmando que sua realização não estava garantida em Jerusalém Oriental, a parte palestina da cidade anexada por Israel.



Por esse motivo, a votação acontecerá apenas em 50 das 127 localidades, em que estava agendada. Nas demais, apenas uma lista eleitoral foi apresentada.



Mais de 715.000 eleitores são esperados nas seções eleitorais que abriram às 7h locais (2h em Brasília) e fecham as portas às 19h (14h em Brasília), segundo a comissão eleitoral.



O primeiro turno foi em 11 de dezembro passado em 154 municípios, com participação de 64,79% do eleitorado.