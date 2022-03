Estado francês denuncia contra grupo privado de lares para idosos

O Estado francês vai denunciar o grupo privado de lares para idosos Orpea à Justiça - anunciou a ministra da Autonomia do Idoso, Brigitte Bourguignon, neste sábado (26), um dia depois de receber o relatório de uma investigação administrativa.



"Diante das graves disfunções, estamos em condições de dizer que o Estado apresenta uma denúncia e remete o assunto para o Ministério Público" e "pedimos a devolução" dos fundos públicos supostamente desviados, disse a ministra.



O escândalo sobre o tratamento dos residentes nestas instituições eclodiu este ano após a publicação do livro "Les fossoyeurs" ("Os coveiros", em tradução livre), do jornalista investigativo Victor Castanet. Nele, o autor descreve um sistema onde higiene, assistência médica e até alimentação eram "racionados" para aumentar a receita do grupo.