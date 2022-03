A coalizão militar liderada por Riad realizou bombardeios aéreos no Iêmen "contra as fontes de ameaça em Sanaa e Hodeida", em represália pelos ataques de rebeldes huthis na Arábia Saudita, informou a agência de notícias oficial SPA.



"A operação militar prosseguirá até que seus objetivos sejam alcançados", assinalou a agência na madrugada deste sábado, citando a coalizão internacional.



Rebeldes iemenitas reivindicaram nesta sexta-feira a autoria de 16 ataques na Arábia Saudita, incluindo um perto do circuito de Jeddah, onde acontece o GP de Fórmula 1.