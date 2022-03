Esposa de juiz conservador é vinculada ao complô de invasão ao Capitólio

Washington acompanha nesta sexta-feira (25) os últimos acontecimentos da investigação sobre a invasão ao Capitólio: mensagens de texto enviados pela esposa do juiz mais conservador da Suprema Corte a Mark Meadows, chefe de gabinete de Donald Trump, implorando para que ele contestasse os resultados das presidenciais de 2020.



"Ajude este grande presidente a resistir, Mark!!! (...) A maioria das pessoas sabe que Biden e a esquerda tentam (fazer) o maior roubo da história".



- Conflito de interesses? -



Nas mais de 20 mensagens enviadas entre novembro de 2020 e janeiro de 2021, reveladas pelo jornal Washington Post, a conservadora Virginia Thomas pressiona o mais próximo conselheiro do presidente a bloquear a vitória de Joe Biden nas eleições.



Esta mulher de 65 anos, apelidada de "Ginni" por seus amigos, é a personagem mais recente de uma galeria de personalidades da capital americana, então persuadidos - como milhões de americanos - de que as eleições presidenciais de 2020 foram roubadas de Trump.



Mas "Ginni" também é esposa de Clarence Thomas, o juiz há mais tempo na mais alta corte dos Estados Unidos, encarregado de dirimir os grandes conflitos da sociedade americana... E os litígios eleitorais.



Por esse motivo, legisladores democratas lhe pediam nesta sexta que rejeitasse qualquer caso relacionado com as eleições.



- "Choro e rezo por vocês, rapazes!!!" -



Durante semanas, sua esposa detalhou a Meadows a estratégia a seguir para se manter no poder.



"Não conceda" a derrota, informou em uma mensagem ao alto funcionário da Casa Branca. "Falta tempo para a formação de um exército".



Com excesso de pontuação, "Ginni" interpelou diretamente Meadows. "Choro e rezo por vocês, rapazes!!!", escreveu.



O chefe de gabinete é menos eloquente em suas respostas, invocando a Deus para descrever os esforços para reverter o resultado da eleição.



A sexagenária também pressiona para que a advogada Sidney Powell seja a encarregada de conduzir a batalha contra estas supostas fraudes, muitas vezes desmentidas. "Mark (não quero acordá-lo)...", escreveu na manhã de 19 de novembro de 2020, "mas parece que Sidney e sua equipe estão cheios de provas de fraude".



- Tinta de cabelo -



Horas depois, a equipe jurídica de Trump celebrou uma coletiva de imprensa surpresa na qual Powell, usando um casaco de lantejoulas e estampa de leopardo, denunciou Venezuela, Cuba e os democratas por supostamente tramar um complô eleitoral.



O advogado do presidente, Rudy Giuliani, ex-prefeito de Nova York, denunciou, por sua vez, uma "escandalosa cortina de ferro de censura". Sob o calor dos projetores, um líquido escuro de tinta de cabelo escorreu em seu rosto.



- Muito frio -



As muitas mensagens de Virginia Thomas são hoje examinadas por uma comissão parlamentar encarregada de lançar luz sobre o papel de Trump e desta constelação conservadora nos eventos de 6 de janeiro de 2021, quando milhares de apoiadores do então presidente invadiram as ruas de Washington e atacaram o Congresso americano para tentar bloquear a certificação da vitória de Biden.



"Ginni" Thomas estava presente na manifestação, cercada de pessoas de todo o país. Ela assegurou ter ido embora antes do início dos atos de violência porque estava com muito frio.