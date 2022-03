Os preços do petróleo, que caíram durante a maior parte do dia, fecharam em alta nesta sexta-feira, após um grande incêndio em instalações petrolíferas na cidade saudita de Jeddah, em decorrência de ataques atribuídos a rebeldes iemenitas.



Em Nova York, o barril do WTI para entrega em maio subiu 1,42%, a US$ 113,90. Em Londres, o barril do Brent para entrega no mesmo mês avançou 1,36%, a 120,65 dólares.



"Os preços subiram assim que soubemos da explosão perto de Jeddah. Isso renovou os temores envolvendo a vulnerabilidade da infraestrutura na Arábia Saudita", disse à AFP John Kilduff, da consultoria Again Capital.



Saudi Aramco