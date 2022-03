UE lança iniciativa para aliviar escassez de alimentos em países vulneráveis

Os países da União Europeia (UE) anunciaram nesta sexta-feira (25) uma iniciativa para aliviar a escassez de alimentos em países em situação de vulnerabilidade, causada pela guerra na Ucrânia, país considerado "o celeiro da Europa".



Este novo programa, identificado pela sigla FARM, propõe aumentar a transparência sobre as reservas mundiais, garantir o abastecimento aos países em risco e incentivar a produção em regiões frágeis, indica a declaração da cúpula da UE, encerrada nesta sexta-feira em Bruxelas.



"Este trabalho multilateral deve garantir o funcionamento eficiente dos mercados e fomentar a produção local para reduzir o risco de insegurança alimentar", disse o documento.



"É preciso preservar a integridade das redes de abastecimento de alimentos", reforçou.



A declaração também pede atenção especial para medidas que permitam estabelecer "preços razoáveis para os alimentos da UE".



No primeiro dia da cúpula, na quinta-feira, o presidente da França, Emmanuel Macron, lançou uma proposta de um plano de emergência sobre segurança alimentar mundial e sobre a produção de cereais.



A ausência de uma colheita na Ucrânia devido à invasão russa, segundo Macron, poderia produzir um período de 12 a 18 meses de "fome inevitável", com uma possível escassez de cereais no Egito e no norte da África.



A proposta também inclui "obter o compromisso multilateral para não impor restrições à exportação de matérias primas agrícolas", evitando bloqueios como os que ocorreram com as exportações de vacinas durante a pandemia de covid-19.