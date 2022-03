A União Europeia (UE) concordou nesta sexta-feira(25) em adotar um "tratamento especial" para Espanha e Portugal para que possam implementar políticas imediatas de redução do preço da energia.



"Acordamos um tratamento especial para a Península Ibérica", disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na conclusão de uma cúpula em Bruxelas.



O chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, destacou que com esta decisão os dois países poderão adotar "medidas excepcionais e temporárias" para reduzir os preços.