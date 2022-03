Comando da força aérea ucraniana é atingido por mísseis russos, diz exército ucraniano

O quartel-general da força aérea ucraniana em Vinnitsa (centro) foi atingido nesta sexta-feira (25) por uma série de mísseis de cruzeiro russos, que causaram "danos significativos", informaram as Forças Armadas da Ucrânia.



"Os russos dispararam seis mísseis de cruzeiro. Alguns foram derrubados por defesas antiaéreas. Outros atingiram vários prédios, causando danos significativos", anunciou o comando militar aeronáutico no Telegram.



"As consequências deste ataque de mísseis dos invasores ainda estão sendo avaliadas", relatou a mesma fonte.



O anúncio foi acompanhado por uma foto mostrando uma parte destruída de um prédio de tijolos.



A aviação e a defesa aérea ucranianas até agora resistiram às tentativas dos militares russos de dominar o céu sobre a Ucrânia, defendida "com grande habilidade" por aviadores locais, disse um alto funcionário do Pentágono na segunda-feira.



Ele afirmou que a Rússia expandiu suas operações aéreas e navais diante da resistência das forças ucranianas, mas essas operações não se manifestam em combate aéreo, pois a força aérea russa planeja disparar mísseis ar-terra contra alvos ucranianos do espaço aéreo russo ou bielorrusso.