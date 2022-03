Rebeldes iemenitas reivindicam incêndio contra instalação de petróleo na Arábia Saudita

Os rebeldes houthis iemenitas reivindicaram, nesta sexta-feira (25), em um comunicado, uma série de ataques na Arábia Saudita, dos quais um causou um grande incêndio em uma instalação de petróleo em Jidá.



A Arábia Saudita, à frente de uma coalizão militar que intervém militarmente no Iêmen contra os rebeldes, é frequentemente alvo de ataques por parte dos houthis, alguns deles contra instalações de petróleo.



"Efetuamos vários ataques com drones e mísseis balísticos", incluindo contra uma "instalação da Aramco em Jidá (e) instalações vitais em Riade", disseram os rebeldes houthis, que são apoiados pelo Irã.



A coalizão liderada pela Arábia Saudita que combate os rebeldes confirmou o ataque, ocorrido na véspera do sétimo aniversário de sua intervenção militar na brutal guerra civil do Iêmen.



Fumaça podia ser vista perto da pista de F1 de Jidá, onde vários pilotos participavam dos treinos livres desta sexta.



O campeão mundial da Red Bull, Max Verstappen, disse que podia sentir o cheiro das chamas enquanto dirigia.



"Posso sentir cheiro de queimado... é o meu carro?", perguntou o holandês a sua equipe pelo rádio.



Os rebeldes assumiram a responsabilidade por um total de 16 ataques contra vários alvos, incluindo uma usina em Jizan, na fronteira com o Iêmen, que foi incendiada.



A coalizão liderada pela Arábia Saudita vem intervindo no Iêmen desde 2015 para apoiar o governo reconhecido internacionalmente, um ano depois que os rebeldes tomaram a capital, Sanaa.