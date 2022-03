Dois soldados armênios são mortos em Nagorno Karabakh, dizem separatistas

Dois soldados armênios foram mortos nesta sexta-feira (25) pelas forças azerbaijanas em Nagorno Karabakh - disseram autoridades separatistas dessa região, sob disputa de Baku e Erevan.



"Dois soldados do Exército defensivo foram abatidos pelas forças inimigas que usaram armas leves e drones de combate", afirmou o Ministério separatista da Defesa.



"A situação na região continua sendo tensa", acrescentou a mesma fonte, acrescentando que espera que "a missão russa de manutenção de paz possa resolver este problema".



Este é o primeiro incidente desse tipo na região desde janeiro.



O Ministério das Relações Exteriores da Armênia afirmou que as forças azerbaijanas entraram na quinta-feira (24) na vila de Parukh - zona de responsabilidade dos soldados russos de manutenção da paz -, classificando isso de "pura violação do acordo de cessar-fogo".



Povoada principalmente por armênios, a região montanhosa de Nagorno Karabakh, apoiada por Erevan, separou-se do Azerbaijão após a queda da URSS, causando uma primeira guerra na década de 1990. Este conflito deixou 30.000 mortos e centenas de milhares de refugiados.



Um novo conflito eclodiu em 2020, que deixou mais de 6.500 mortos em seis semanas e terminou com uma derrota da Armênia, que teve de ceder várias regiões ao redor de Nagorno Karabakh.



Assinou-se um cessar-fogo entre Baku e Yerevan, com a mediação por Moscou, e tropas russas de manutenção da paz foram enviadas para a região em disputa.