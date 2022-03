Exposto em Dubai diamante branco gigante que será leiloado na Suíça

Um diamante branco de 228,31 quilates foi apresentado ao público pela primeira vez nesta sexta-feira (25) em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e será leiloado em meados de maio na Suíça, onde seu preço pode chegar a 30 milhões de dólares.



Apelidada de "The Rock", a pedra extraída e polida na África do Sul há mais de 20 anos é "o maior diamante (em formato de) pera de cor D-Z (tons de brancos) que já foi catalogado" pelo Instituto Americano de Gemologia, disse a Christie's em um comunicado.



Após sua estreia na Christie's Dubai de 26 a 29 de março, o diamante será apresentado em Taipei, Nova York e Genebra, onde estará à venda em 11 de maio.



"O Oriente Médio sempre apreciou joias e pedras preciosas de grande valor", disse à AFP Rahul Kadakia, chefe internacional de joias da Christie's.



"Achamos que é uma boa ideia apresentar o diamante em uma região onde há muitos grandes colecionadores de pedras preciosas", acrescentou.



O recorde em leilão de um diamante incolor é o de uma pedra de 163,41 quilates, vendida por US$ 33,7 milhões em novembro de 2017, segundo o comunicado.



Em fevereiro passado, a Sotheby's de Londres vendeu um diamante negro de 555,55 quilates, o maior diamante negro natural do mundo, por 4,3 milhões de dólares.