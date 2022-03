Sanções contra a China são desnecessárias por enquanto, afirma Tesouro dos EUA

O Tesouro dos Estados Unidos considerou sexta-feira (25) que não acredita ser necessário aplicar sanções contra a China por enquanto e a Casa Branca continua esperançosa de que o gigante asiático não ajudará o esforço de guerra russo na Ucrânia.



"Não acho que seja necessário ou apropriado nesta etapa", disse a secretária do Tesouro, Janet Yellen, à CNBC.



A ministra lembrou conversas entre funcionários do alto escalão dos EUA e da China, "para garantir que eles entendam nossa posição".



O próprio presidente Joe Biden disse na quinta-feira que estava "esperançoso" de que Pequim não viesse em auxílio de Moscou.



"Ficaríamos muito preocupados se (a China) fornecesse armas à Rússia, ou se tentasse evitar as sanções que impusemos contra o sistema financeiro russo e o banco central", disse Yellen.



"Não vemos isso acontecendo agora. E realmente queremos ter certeza de que eles entendam essa situação complexa que estão enfrentando", afirmou.



Sobre as repercussões econômicas da guerra na Ucrânia, ela também alertou que "é possível" que o preço da gasolina na bomba "continue aumentando".



"Estamos fazendo tudo o que podemos, trabalhando com nossos parceiros para garantir um fornecimento global adequado, para garantir que a Europa esteja bem abastecida com petróleo e gás natural e para proteger os consumidores americanos sempre que possível", disse ela.



"Mas quando a 11ª maior economia enfrenta sanções por seu comportamento horrível na Ucrânia, há consequências inevitáveis", alertou.