EUA 'não tem intenção de usar armas químicas, independente das circunstâncias'

Os Estados Unidos "não têm a intenção de usar armas químicas independente das circunstâncias", ou seja, mesmo se a Rússia usá-las na Ucrânia, afirmou o conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, nesta sexta-feira (25).



Mas o responsável também garantiu, durante uma conversa com a imprensa a bordo do avião presidencial, que Moscou pagaria "um preço muito alto" se usar armas químicas.



Sullivan esclareceu as declarações do presidente americano Joe Biden que, na quinta-feira, prometeu uma "resposta" se um ataque semelhante acontecer.



Segundo Sullivan, existe agora uma "convergência" entre os líderes ocidentais sobre as medidas a serem tomadas caso a Rússia utilize armas químicas e acrescentou que a Casa Branca criou um grupo de trabalho sobre a questão.



"Fizemos esforços consideráveis para nos colocarmos em condições de responder com eficácia", disse, pouco antes de o avião no qual viajava com Biden pousar na Polônia, a cerca de 80 quilômetros da fronteira com a Ucrânia.