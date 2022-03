Biden chega a Rzeszow, na Polônia, perto da fronteira ucraniana

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, desembarcou nesta sexta-feira (25) em Rzeszow, na Polônia, a 80 km da fronteira com a Ucrânia, pouco depois das 14h locais (10h em Brasília).



Em sua visita de dois dias à Polônia, Biden deve se reunir com soldados americanos estacionados em Rzeszow.



O presidente americano segue, então, para Varsóvia, onde conversará com líderes poloneses e visitará um centro de recepção de refugiados ucranianos que fugiram da invasão russa.



Biden está programado para concluir sua visita com um discurso que a Casa Branca promete ser "importante" e "significativo". Esta visita acontece um mês depois do lançamento da ofensiva russa contra a Ucrânia.



O conselheiro de Segurança Nacional americano, Jake Sullivan, lembrou, nesta sexta-feira, que os Estados Unidos têm cerca de 10.500 soldados estacionados na Polônia, destacando a promessa do presidente Biden de "defender cada centímetro do território da Otan".