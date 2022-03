A Rússia admitiu nesta sexta-feira que 1.351 soldados do país morreram desde o início da ofensiva militar na Ucrânia há um mês e afirmou que países ocidentais cometem um "erro" ao entregar armas a Kiev.



"Durante a operação militar especial, 1.351 militares morreram e 3.825 ficaram feridos", declarou o comandante adjunto do Estado-Maior do exército, Serguei Rudskoy, em uma entrevista coletiva.



Além disso, a Rússia recebeu 419.736 refugiados da Ucrânia desde o início da operação, anunciou Mikhail Mizintsev, diretor do Centro Nacional de Gestão da Defesa da Rússia.