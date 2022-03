Israel anuncia que organizará cúpula com EUA, Emirados, Bahrein e Marrocos

Israel acolherá uma "histórica" cúpula de dois dias a partir de domingo que reunirá altos diplomatas dos Estados Unidos, dos Emirados Árabes Unidos, do Bahrein e do Marrocos, anunciou o ministério das Relações Exteriores.



"Este próximo domingo e segunda-feira (...) se celebrará uma histórica cúpula em Israel", indicou, nesta sexta, o ministério das Relações Exteriores.



A reunião coincide com a visita do secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken. Dela participarão também os ministros de Exteriores dos Emirados Árabes, Marrocos e Bahrein, segundo comunicado.



Emirados Árabes e Bahrein foram os primeiros países árabes do Golfo que normalizaram suas relações com Israel, em setembro de 2020, com a intercessão de Donald Trump, então presidente dos Estados Unidos.



Marrocos e Sudão firmaram posteriormente acordos similares.



Não se deram detalhes sobre em que lugar de Israel se celebrará a reunião.



Blinken viajará a Israel e também à Cisjordânia, território palestino ocupado, onde se reunirá com o presidente Mahmoud Abbas. Irã e o conflito israelense-palestino centram a agenda de sua viagem.