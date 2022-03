Moscou denuncia tom 'hitleriano' do discurso europeu contra Rússia

O chanceler russo, Serguei Lavrov, considerou nesta sexta-feira (25) que o discurso dos líderes europeus contra a Rússia, alvo de duras sanções por sua ofensiva na Ucrânia, tem um tom "hitleriano".



"Declararam uma verdadeira guerra híbrida total contra nós. Esse termo [guerra total] usado pela Alemanha hitlerista é agora empregado por muitos políticos europeus, quando explicam o que querem fazer com a Rússia", denunciou o ministro Lavrov, em uma reunião com representantes de uma fundação diplomática russa.



"Não escondem seus objetivos: destruir, romper, destroçar, asfixiar a economia e a Rússia em seu conjunto", acrescentou o diplomata.



Desde a introdução de dezenas de milhares de tropas na Ucrânia, a Rússia foi submetida a sanções ocidentais em uma escala sem precedentes que já afetaram o sistema financeiro, a cadeia de suprimentos, a moeda e a inflação.



Moscou garante que luta contra "neonazistas" na Ucrânia.



O papel central da URSS na derrota da Alemanha de Hitler em 1945 está no centro da identidade nacional russa e do discurso patriótico de Vladimir Putin. O presidente russo já usou termos relacionados aos nazistas ao se referir aos ocidentais, denunciando, por exemplo, uma "blitzkrieg" econômica, ou comparando suas sanções a "pogroms antissemitas".