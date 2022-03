Um capelão militar russo morreu em um ataque ucraniano com foguetes "Smertch" em uma localidade fronteiriça russa, não muito distante da cidade ucraniana de Kharkiv, onde há violentos combates - disseram porta-vozes da Igreja Ortodoxa, nesta sexta-feira (25).



"O pai (Oleg Artiomev) estava ontem (quinta-feira) no povoado de Khuravliovka, quando morreu atingidos pelos disparos de Smertchs ucranianos e morreu no exercício de suas funções", afirmou o departamento militar da igreja nas redes sociais.



Esta é a primeira morte em território russo por um ataque ucraniano confirmada, publicamente, desde o início da ofensiva na Ucrânia há um mês.