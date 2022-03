Ucrânia pede à UE fechamento de fronteiras com Rússia e Belarus

As autoridades ucranianas pediram à União Europeia (UE), nesta sexta-feira (25), que feche suas fronteiras com Rússia e Belarus, um país aliado de Moscou, de modo a endurecer as sanções ocidentais.



O Ministério ucraniano de Infraestrutura "propõe à UE que bloqueie totalmente as conexões terrestres e marítimas com Rússia e Belarus", afirmou, em um comunicado publicado no aplicativo Telegram, alegando que estas medidas são "necessárias" e servirão para "aumentar a pressão econômica" nestes dois países.



Em um "pedido oficial" à Comissão Europeia, o ministério também solicitou ao bloco dos 27 que "bloqueie o transporte de bens e de pessoas" para Rússia e Belarus, através do território da UE e de suas fronteiras.



O fechamento das fronteiras representaria um endurecimento das restrições impostas pelos países ocidentais e por seus aliados desde o início da invasão da Ucrânia lançada pela Rússia há um mês.



Segundo Kiev, isso permitiria "aumentar a pressão econômica" sobre estes países, já que "as empresas russas encontram maneiras de contornar" as múltiplas sanções econômicas impostas pela UE.