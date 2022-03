O Kremlin acusou o presidente Joe Biden, nesta sexta-feira (25), de querer "desviar a atenção" do programa americano de armas químicas e biológicas na Ucrânia, com suas declarações sobre o possível uso de armas químicas, por parte da Rússia, na Ucrânia.



"Está claro que os americanos tentam desviar a atenção, falando de uma suposta ameaça russa, dentro do escândalo provocado (...) pelos programas de desenvolvimento de armas químicas e biológicas dos Estados Unidos em vários países, incluindo a Ucrânia", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, à imprensa.