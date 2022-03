O número de mortes no bombardeio russo de 16 de março contra o teatro da cidade ucraniana de Mariupol, onde estavam refugiadas centenas de pessoas, pode chegar 300, afirmou a prefeitura nesta sexta-feira.



"Testemunhas têm informações de que até 300 pessoas faleceram no teatro de Mariupol após o bombardeio russo. Até o final nos recusamos a acreditar neste horror, queremos acreditar que todos saíram ilesos. Mas os depoimentos de quem estava dentro do prédio no momento do ato terrorista dizem o contrário", escreveu a prefeitura de Mariupol em sua conta no aplicativo Telegram.