O ministro das Relações Exteriores da China viajou nesta sexta-feira para a Índia, informaram fontes oficiais, em sua primeira visita desde o conflito letal entre as tropas das duas potências asiáticas na fronteira do Himalaia em 2020.



Wang Yi, que na quinta-feira fez sua primeira visita ao Afeganistão desde que os talibãs tomaram o poder no país, tem uma reunião programada com o chanceler indiano, S. Jaishankar, em Nova Délhi.



Em junho de 2020, os confrontos na disputada fronteira do Himalaia terminaram com a morte de 20 soldados indianos e quatro chineses. A violência agravou as relações entre os países, que reforçaram a presença militar na região.