EUA anuncia novas sanções após teste de míssil da Coreia do Norte

Os Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira (24) novas sanções a entidades e indivíduos na Rússia e na Coreia do Norte após o novo teste de mísseis ICBM de Pyongyang.



Os indivíduos e organizações identificados são acusados de "transferir itens sensíveis para o programa de mísseis da Coreia do Norte", disse o Departamento de Estado em comunicado.



"Essas medidas fazem parte de nossos esforços contínuos para impedir a capacidade da RPDC de avançar em seu programa de mísseis e destacar o papel negativo que a Rússia desempenha no cenário mundial como proliferadora de programas preocupantes", disse o comunicado, usando a sigla oficial da Coreia do Norte.



O lançamento de quinta-feira foi a primeira vez que Pyongyang disparou os mísseis mais poderosos do país a sua distância máxima desde 2017, que parecem ter viajado mais alto e mais longe do que qualquer outro ICBM testado pelo país com armas nucleares.



Washington sancionou as entidades russas Ardis Group, PFK Profpodshipnik e um cidadão russo chamado Igor Aleksandrovich Michurin.



Também sancionou o cidadão norte-coreano Ri Sung Chol e a entidade norte-coreana Segunda Academia de Ciências Naturais Escritório de Relações Exteriores.



A declaração não forneceu detalhes das acusações específicas contra essas pessoas e entidades.