Biden visita nesta sexta-feira cidade da Polônia na fronteira com a Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, visitará nesta sexta-feira (24) uma cidade polonesa próxima da fronteira com a Ucrânia, informou a Casa Branca, para mostrar a resolução do Ocidente diante da invasão russa.



Biden será recebido pelo presidente polonês, Andrzej Duda, en Rzeszow, a cerca de 80 km da fronteira com a Ucrânia, durante uma viagem de emergência à Europa, motivada pela guerra na Ucrânia, detalhou a Casa Branca.



Até o momento não foram revelados os detalhes dos planos do presidente americano durante sua estada na Polônia, na segunda etapa da viagem, após participar de uma cúpula da Otan e outras reuniões com líderes europeus em Bruxelas.



O secretário de Estado americano, Antony Blinken, também esteve nesta cidade em 5 de março, enquanto visitava a Polônia para mostrar o respaldo da Otan aos países do leste europeu que estiveram sob influência soviética e agora estão preocupados com os possíveis próximos passos de Moscou.



A Casa Branca informou que Biden receberá nesta sexta-feira um relatório sobre a resposta da Polônia à chegada de milhões de ucranianos que fogem dos bombardeios russos. O presidente americano também se reunirá em Rzeszow com membros da 82ª Divisão de Paraquedistas dos Estados Unidos, enviada ao flanco leste da Otan.