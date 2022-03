Seis países pedem que talibãs 'revertam' proibição de meninas nas escolas

Seis países ocidentais pediram em declaração comum nesta quinta-feira que os talibãs "revertam com urgência" sua decisão de proibir o acesso das meninas a escolas de ensino médio.



França, Itália, Noruega, Estados Unidos, Canadá e Grã-Bretanha, bem como o alto representante da União Europeia, alertaram que a decisão teria "consequências muito além dos danos" causados às "meninas afegãs" e poderia prejudicar a ambição afegã "de se tornar um membro respeitado na comunidade de nações".



"Teria repercussões inevitáveis nas chances dos talibãs de obter apoio político e legitimidade, no país ou no exterior", ressaltaram os países, citando também consequências para a "coesão social" e o "crescimento econômico afegão".



Os talibãs, no poder desde agosto de 2021, reverteram nesta segunda-feira sua decisão de permitir o estudo das meninas, horas depois de autorizarem o seu retorno, sem dar explicações.