Governo de Ortega expulsa delegado da Cruz Vermelha da Nicarágua

O governo do socialista Daniel Ortega expulsou da Nicarágua o delegado residente do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICR), Thomas Ess, ainda que até o momento os motivos da ordem sejam desconhecidos, confirmou um porta-voz da entidade à AFP.



"O Comitê Internacional da Cruz Vermelha confirma que recebeu uma carta na qual o governo da Nicarágua notifica que decidiu retirar o beneplácito de nosso chefe de missão" no país, disse María Cristina Rivera, coordenadora de comunicações da Cruz Vermelha para o México e a América Central.



A retirada do beneplácito implica a saída do país do funcionário, que já deixou a Nicarágua.



"Não sabemos as razões desta decisão que nos pegou de surpresa. Apesar dessa situação, o CICR ratifica seu compromisso de continuar seu trabalho humanitário na Nicarágua, apegada a seus princípios de neutralidade, imparcialidade e independência", explicou Rivera.



Dias atrás, algo semelhante ocorreu com o representante do Vaticano em Manágua, Waldemar Stanislaw Sommertag, em decisão classificada pela Santa Sé como "grave".



Também esta semana, o representante permanente da Nicarágua na OEA, Arturo McFields, descreveu o governo de Ortega como uma "ditadura" e denunciou as más condições carcerárias em que se encontram vários "presos políticos" no país.



Familiares de alguns desses presos denunciaram recentemente que o governo negou a entrada na prisão da Cruz Vermelha para verificar seu estado de saúde.



O CICR é uma organização humanitária neutra e chegou à Nicarágua em 2018. Na época, constatou a situação dos centenas de detidos após protestos contra o governo de Ortega, em meio a uma crise política que ainda persiste.



Após uma negociação da qual participou o núncio expulso Sommertag e a OEA, em 2019 foi concedida uma anistia e dezenas deles foram libertados. O CICR acompanhou o processo.