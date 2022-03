EUA pedem extradição de líder do Cartel do Golfo detido no México

Os Estados Unidos pediram a extradição de José Alfredo Cárdenas, detido no México em fevereiro e identificado como um dos líderes regionais do Cartel do Golfo, acusado de tráfico de drogas, anunciou a procuradoria americana nesta quinta-feira (24).



"Cárdenas, também conhecido como El Contador, foi indiciado no Distrito Sul do Texas por várias acusações relacionadas ao seu cargo de chefe da operação de tráfico de drogas da família Cárdenas, conhecida como Cartel do Golfo", anunciou a promotora federal Jennifer Lowery em um comunicado.



O Departamento de Justiça disse que um grande júri federal em Brownsville, Texas, indiciou Cárdenas em nove acusações em 10 de novembro. Aguarda-se agora a resposta ao pedido de extradição.



Cárdenas, de 42 anos, é acusado de liderar o Cartel do Golfo (CDG) desde 2015, com sede em Matamoros, no estado mexicano de Tamaulipas.



Segundo documentos judiciais, Cárdenas tornou-se o chefe do grupo após a prisão e condenação de Jorge Eduardo Costilla, conhecido como El Cos. Costilla, por sua vez, já condenado no Distrito Sul do Texas e aguardando sentença, havia chefiado o CDG após a prisão do tio de Cárdenas, Oziel Cárdenas Guillén, preso nos Estados Unidos.



Cárdenas é acusado de conspiração internacional para distribuir metanfetamina, cocaína e fentanil aos Estados Unidos para sua venda ilegal em todo o país entre 2015 e 2021.



Se declarado culpado, pode pegar prisão perpétua e uma possível multa de US$ 10 milhões.



O México informou em 27 de fevereiro a captura de Cárdenas, a terceira depois de ser preso e liberado em 2018 e 2019.



A agência antidrogas dos Estados Unidos, DEA, disse na quinta-feira que a prisão de Cárdenas representa um "golpe severo" ao CDG.



Tamaulipas, na fronteira com os Estados Unidos, é uma das regiões mais afetadas pela violência ligada ao crime organizado, onde são comuns os confrontos entre grupos criminosos pelo controle territorial do tráfico de drogas e de migrantes.



No México, Cárdenas não é apenas acusado de tráfico de drogas, mas também ligado ao massacre de Reynosa, ocorrido em 19 de junho de 2021, quando homens armados que viajavam em vários veículos atiraram indiscriminadamente em 15 pessoas que encontraram em seu caminho em diferentes bairros da cidade mexicana.