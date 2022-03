O Ministério Público Antiterrorista (PNAT) abriu uma investigação preliminar por "tortura" e atos de "barbárie" contra o emiradense Ahmed Nasser Al-Raisi, presidente da Interpol desde novembro, informou à AFP uma fonte judicial nesta quinta-feira (24).



A ONG Gulf Center for Human Rights (GCHR) considera que Al-Raisi, durante sua passagem como alto funcionário do ministério do Interior dos Emirados, foi um dos responsáveis pelas torturas contra o opositor emiradense, Ahmed Mansoor.



A ONG apresentou em janeiro uma denúncia contra a organização em janeiro no PNAT, competente em temas de crimes contra a humanidade.