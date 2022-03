Charles Michel é reeleito como presidente do Conselho Europeu

O ex-primeiro-ministro belga Charles Michel foi reeleito nesta quinta-feira (24) como presidente do Conselho Europeu, em uma decisão unânime e sem qualquer surpresa, já que não havia outro candidato na disputa.



Michel, um liberal francófono de 46 anos que começou seu mandato em 1º de dezembro de 2019, foi reeleito pelos líderes europeus, reunidos em uma cúpula em Bruxelas.



Desde a assinatura do Tratado de Lisboa em 2009, o cargo deixou de ser temporário e foi ocupado anteriormente por outro belga, Herman Van Roumpy, e pelo polonês Donald Tusk. Ambos também foram reeleitos para um segundo mandato.



O papel do presidente do Conselho Europeu é preparar e dirigir as cúpulas dos líderes do bloco.



Michel faz parte de uma nova geração de líderes pró-europeus, junto ao francês Emmanuel Macron e o luxemburguês Xavier Bettel.



O líder teve um papel central na difícil cúpula europeia no verão boreal de 2020, que se estendeu por quatro dias e definiu a adoção de um gigantesco plano econômico para enfrentar a pandemia de covid-19.



No entanto, não escapam a ninguém as tensões na relação de Michel com a títular da Comissão Europeia, a alemã Ursula von der Leyen.