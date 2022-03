Chefe da ONU 'preocupado' com situação de juízes e promotores na Guatemala

O secretário-geral da ONU, António Guterrez, expressou sua "preocupação" com recentes relatos sobre as ações do sistema de justiça guatemalteco contra promotores e juízes que trabalham contra a corrupção.



Seu porta-voz, Stephane Dujarric, lembrou a "importante contribuição" de funcionários do Judiciário durante o período em que a Comissão Internacional contra a Impunidade na Guatemala (CICIG) atuou "para combater a impunidade para erradicar a corrupção" no país e "fortalecer suas instituições".



"Esta contribuição foi reconhecida pelas autoridades guatemaltecas, pelos defensores dos direitos humanos e pela comunidade internacional", disse o porta-voz.



O secretário-geral da ONU celebrou um convite feito pelo procurador-geral em 16 de fevereiro para que o Relator Especial sobre a Independência de Juízes e Advogados visite o país.



As prisões, há um mês, de cinco membros da Promotoria Especial Contra a Impunidade (FECI) e de um representante da extinta CICIG, patrocinada pelas Nações Unidas, dispararam alarmes.



Para muitos, as detenções são uma "vingança" contra aqueles que lutam contra a corrupção, mas o Ministério Público nega.



A promotora que ordenou essas prisões, Consuelo Porras, foi incluída por Washington em uma lista de "atores corruptos".



Esta semana, a juíza guatemalteca Erika Aifán renunciou, alegando pressão de redes criminosas e temores por sua segurança.



A maioria dos detidos foi libertada e outros estão sendo julgados por pequenos delitos.