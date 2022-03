Canadá e Reino Unido iniciam negociações para acordo de livre comércio

O Canadá e o Reino Unido anunciaram nesta quinta-feira (24) o início das negociações para um acordo de livre comércio, após o Brexit em 1º de janeiro de 2021.



"Tenho o prazer de anunciar que o Canadá e o Reino Unido iniciaram oficialmente as negociações para um novo acordo de livre comércio", disse Mary Ng, ministra do Comércio do Canadá, acompanhada por sua homóloga britânica, Anne-Marie Trevelyan.



As negociações podem durar dois anos.



"Em 2021, o Reino Unido foi o terceiro maior parceiro comercial do Canadá para bens e serviços, com bilhões de dólares fluindo entre nossos dois países", disse Ng.



De sua parte, Trevelyan disse que queria "ir mais longe e mais rápido do que nunca para estimular o comércio em áreas como serviços digitais, financeiros e jurídicos, bem como pesquisa e desenvolvimento".



Desde a saída do Reino Unido da União Europeia, Londres busca impulsionar seu comércio internacional, mas ainda terá que esperar por um acordo de livre comércio com Washington.



Os Estados Unidos e o Reino Unido resolveram sua disputa sobre tarifas de aço e alumínio na terça-feira, mas o governo de Joe Biden não mostrou pressa em retomar as negociações para um acordo de livre comércio.