Duplo atentado deixa 48 mortos na Somália

Dois ataques deixaram ao menos 48 mortos e 108 feridos na noite de quarta-feira no centro da Somália, disse nesta quinta-feira (24) Ali Gudlawe Hussein, líder do estado de Hirshabelle.



Os ataques foram reivindicados por insurgentes do Al Shabaab.



O primeiro ataque no distrito de Beledweyne, em Hirshabelle, foi realizado por um homem-bomba, matando dois parlamentares locais, incluindo Amina Mohamed Abdi, e vários de seus guardas enquanto fazia campanha pela reeleição.



Minutos depois, um carro-bomba explodiu do lado de fora do principal hospital de Beledweyne, onde os feridos estavam sendo levados para tratamento, matando dezenas de pessoas, derrubando prédios e carbonizando veículos.



"Podemos confirmar a morte de 48 pessoas e outras 108 feridas nas duas explosões", disse Ali Gudlawe Hussein, chefe do estado de Hirshabelle, acrescentando que equipes de emergência encontraram corpos sob os escombros.



"Estamos pedindo aos cidadãos que sejam muito vigilantes e ordenando que todas as agências de segurança reforcem a vigilância", disse ele.



"Os agressores realizaram o primeiro ataque usando um homem-bomba e prepararam um carro carregado de explosivos em frente a um hospital para causar mais vítimas", disse o coronel Isak Ali Abdulé.



"Foram ataques simultâneos e devastadores, danificando propriedades e causando vítimas civis em massa", acrescentou.



Os ataques ocorreram no mesmo dia em que três pessoas foram mortas em outro ataque perto do aeroporto de Mogadíscio, que também foi reivindicado pelo Al Shabab.



Militantes ligados à Al Qaeda frequentemente atacam alvos civis, militares e governamentais na capital da Somália e além.